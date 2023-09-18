Разные сорта одной квинтэссенции: итоги выборов мэра Еревана

Автор: Акпер Гасанов

В Армении состоялись выборы в Совет старейшин Еревана. О том, что их итоги сыграют огромную роль в политическом будущем страны, говорили и представители власти и представители оппозиции в РА.

Тут имеет смысл напомнить, что проходной барьер - 4% для партий, 6% - для альянсов. Мэром Еревана в итоге становится представитель (обычно - первый номер в списке) победившей партии.

И вот уже есть предварительные итоги этих выборов. В Совет старейшин Еревана проходят 5 сил - партии "Гражданский договор", "Национальный прогресс", блок "Мать Армения", партии "Республика", "Общественный голос". По предварительным данным, мандаты в Совете старейшин Еревана распределяются следующим образом: "ГД" - 24; "Национальный прогресс" - 14; "Мать Армения" - 12; "Республика" - 8; "Общественный голос" - 7.

Как видим, победу одержала правящая партия "Гражданский договор" и имеющая убедительное большинство в Национальном Собрании РА. Ее список возглавлял Тигран Авинян - бывший вице-премьер, в настоящее время и.о. мэра Еревана. Но победа "ГД" вполне может оказаться Пирровой. По крайней мере, таков смысл заявлений представителей армянской оппозиции.

"Этой власти нанесен достаточно серьезный удар", - заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян. Более того, он уже утверждает, что это первый шаг к полной смене власти. "Очевидно одно: у данной власти нет общественного доверия, нет легитимности. Мы считаем, что есть возможность превратить этот процесс во всеобщую борьбу и смену власти. Будьте готовы!", - отметил Теванян.

Тут важно напомнить, что данный предвыборный блок был создан для регистрации двумя партиями - "Интеллектуальная Армения" (лидер - Манук Сукиасян, выходец из партии "Миссия", сформировавший с "Гражданским договором" блок "Мой шаг" в 2018 году) и "Страна абрикоса" (лидер - Заруи Постанджян, экс-депутат Национального Собрания из оппозиционной партии "Наследие").

Однако, лидерство в блоке и его списке - именно за Андраником Теваняном. Он вступил в активную политику в 2021 году и стал депутатом в составе блока "Армения" под эгидой Роберта Кочаряна. Накануне столичных выборов он провозгласил создание "народного движения" под названием "Мать Армения", по одноименному названию монумента в Ереване, с повесткой смены власти. Его главное требование к действующей армянской власти - пересмотр подходов Армении в переговорах с Азербайджаном. Проще говоря, он продвигает ту самую повестку, которую озвучивал Роберт Кочарян.

Нельзя не коснуться и результатов, показанных партией "Национальный прогресс". В ней собраны приверженцы экс-мэра Еревана Айка Марутяна. Он, безусловно, жаждет вернуть себе кресло мэра армянской столицы, которое он занимал в 2018-2021 годах. Ведь, именно правящая партия "ГД", выдвиженцем которой он был ранее, вынесла ему вотум недоверия (фактически, импичмент) и отстранила от должности.

Своих внешнеполитических взглядов Айк Марутян не озвучивал, однако, то, что он оппонирует действующей власти может сыграть на руку оппозиции.Тем более, что мандатов, полученных партиями "Общественный голос", "Национальный прогресс", блоком "Мать Армения" (33), достаточно для формирования коалиции. И тут нужно добавить, что партия "Общественный голос" уже заявила, что готова сформировать коалицию с партией "Национальный прогресс" и блоком "Мать Армения". Об этом заявил руководитель партии "Общественный голос" Вардан Гукасян.

Напомню, что это тот самый персонаж, который получил сомнительную "славу" благодаря своим эмоциональным выступлениям в соцсетях, в ходе которых озвучивал даже не жесткую критику, а просто матерные слова в адрес премьер-министра РА Никола Пашиняна и всей действующей армянской власти. Практически не осталось ничего, что бы он не поставил им в вину. И вот этот трагикомический персонаж, матерщинник и популист теперь загибает пальцы.

Как отметил Гукасян, он за то, чтобы мэром Еревана стал либо Андраник Теванян, либо Айк Марутян, при этом контрольный аппарат должен перейти к партии "Общественный голос". Как видим, у "ГД" действительно появились большие проблемы. И это еще я не указываю на то, что были и громкие обвинения в использовании административного ресурса и фальсификациях на выборах.

"Выборы в Совет старейшин Еревана были далеки от свободных, справедливых, прозрачных и демократических", - говорится в заявлении, распространенном инициативой "Айакве". Плюс, и это уже вердикт, вынесенный армянским обществом всем партиям, явка на выборах в Совет старейшин Еревана составила 28,46%. Это - четкий показатель того, что более трети жителей армянской столицы не доверяют ни одной политической силе, считая их разными сортами одной и той же квинтэссенции.