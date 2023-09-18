Закир Гасанов встретился с гендиректором минобороны Израиля - ФОТО
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в стране делегацией во главе с генеральным директором министерства обороны Израиля Эялем Замиром.
Об этом Day.Az сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.
Генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение нынешним высоким уровнем азербайджано-израильских отношений.
Выразив признательность за теплый прием, Э.Замир подчеркнул важность подобных встреч и взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения имеющегося сотрудничества.
На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере обороны между Азербайджаном и Израилем.
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