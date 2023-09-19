https://news.day.az/politics/1599034.html В Ходжавенде на заминированной накануне армянами дороге подорвался грузовик - есть погибшие
В Ходжавенде на заминированной накануне армянами дороге подорвался грузовик - есть погибшие
19 сентября около 04:00 в полицию поступила информация о том, что грузовой автомобиль подорвался на противотанковой мине в Ходжавендском районе Азербайджана.
Как сообщили Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате подрыва грузовика марки "Hovo" на мине, принадлежащего ОАО "Азеравтойол", водитель и пассажир погибли на месте.
Ведется расследование.
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