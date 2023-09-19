В Ходжавенде на заминированной накануне армянами дороге подорвался грузовик

19 сентября около 04:00 в полицию поступила информация о том, что грузовой автомобиль подорвался на противотанковой мине в Ходжавендском районе Азербайджана.

Как сообщили Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате подрыва грузовика марки "Hovo" на мине, принадлежащего ОАО "Азеравтойол", водитель и пассажир погибли на месте.

Ведется расследование.