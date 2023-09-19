МИД Азербайджана раскрывает сущность армянской террористической политики

Взрыв мины в Ходжавенде еще раз доказывает, что основной целью Армении является терроризм.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"19 сентября 2023 года на противотанковой мине, заложенной диверсионной группой армянских вооруженных сил, действующей на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, подорвался азербайджанский грузовик. В результате терористического акта погибли двое гражданских лиц.

В тот же день четверо сотрудников МВД Азербайджана, направлявшиеся в район, где произошел вышеупомянутый теракт, подорвались на мине на новопостроенной тоннельной дороге на территории села Тагаверд Ходжавендского района.

Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших. Allah rəhmət eləsin!

Таким образом, общее количество жертв мин, начиная с 44 дневной Отечественной войны в 2020 году по сегодняшний день, достигло 314 человек, из которых 61 человек погиб.

Взрыв мины, произошедший на территории Ходжавендского района, еще раз доказывает, что главной целью Армении и созданного ею сепаратистского режима, который, грубо нарушив пункт 4 трехстороннего заявления, до сих пор не выводит с территории Азербайджана армянские вооруженные силы, продолжает военную деятельность и закладку мин, является наращивание военной напряженности в регионе и террористическая деятельность. Помимо этого, целью этих провокаций является создание препятствий масштабным восстановительно-строительным работам, проводимым в постконфликтный период, гражданскому населению, осуществляющему деятельность на этих территориях, а также возвращению вынужденных переселенцев и их мирному проживанию на своих землях.

Во имя обеспечения мира и безопасности в регионе, военные провокации и террористические акты Армении и созданного ею сепаратистского режима должны быть решительно осуждены и предотвращены", - говорится в сообщении ведомства.