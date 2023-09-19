https://news.day.az/politics/1599159.html Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями - минобороны Азербайджана
Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями - минобороны Азербайджана
Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказали в минобороны Азербайджана в связи с антитеррористическими мероприятиями локального характера, проводимыми азербайджанской армией в Карабахе.
"О проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра", - говорится в сообщении ведомства.
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