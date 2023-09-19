Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказали в минобороны Азербайджана в связи с антитеррористическими мероприятиями локального характера, проводимыми азербайджанской армией в Карабахе.

"О проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра", - говорится в сообщении ведомства.