Цель антитеррористических мероприятий - нейтрализация незаконных армянских вооруженных формирований

Антитеррористические мероприятия, проводимые в регионе, носят локальный характер. Цель - нейтрализация незаконных армянских вооруженных формирований.

Об этом сказал TRT Haber помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

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