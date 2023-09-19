https://news.day.az/politics/1599260.html Цель антитеррористических мероприятий - нейтрализация незаконных армянских вооруженных формирований - Хикмет Гаджиев
Цель антитеррористических мероприятий - нейтрализация незаконных армянских вооруженных формирований - Хикмет Гаджиев
Антитеррористические мероприятия, проводимые в регионе, носят локальный характер. Цель - нейтрализация незаконных армянских вооруженных формирований.
Об этом сказал TRT Haber помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.
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