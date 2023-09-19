https://news.day.az/politics/1599351.html Гражданские лица и объекты не являются целями антитеррористических мероприятий в Карабахе - минобороны Азербайджана - ВИДЕО

Гражданские лица и объекты не являются целями антитеррористических мероприятий в Карабахе - минобороны Азербайджана - ВИДЕО

Политика, 19 сентября 2023 21:48 (UTC +04:00) 234
Гражданские лица и объекты не являются целями антитеррористических мероприятий в Карабахе

Гражданские лица и гражданские объекты не являются целями антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

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