Сепаратисты не продержались и дня

Автор: Асиф Мехман

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Азербайджанская армия в очередной раз одержала историческую победу, которая войдет в мировые военные учебники. Антитеррористические мероприятия локального характера, начавшиеся вчера около полудня, завершились быстро и успешно.

В результате формирования вооруженных сил Армении и армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахе оставляют боевые позиции и разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования расформировываются. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника. Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

Завтра в Евлахе состоится встреча между представителями армянских жителей Карабаха и официального Баку. Будут обсуждаться вопросы реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики. После исторической победы в 44-дневной войне Азербайджан выступил с мирной инициативой. Армения же и сепаратистский режим в Карабахе продолжали заниматься провокациями.

Сепаратистский режим в Карабахе, выступавший с различными резкими заявлениями, не выдержал и одного дня против мощи азербайджанской армии. Отметим, что антеррористические мероприятия локального характера заняли 23 часа. Сепаратисты подняли белый флаг и сдались.

Азербайджан добился обеспечения безопасности своих граждан. Уже устранено одно из главных препятствий на пути установления мира в регионе, быстрого и безопасного проведения восстановительно-строительных работ. Азербайджан не позволил создать "серую зону" на своей территории. Он в очередной раз показал всему миру свою военную и политическую мощь.

Азербайджан в очередной раз показал, кто является стороной, диктующей условия и кто формирует реалии.