Азербайджан был обязан предпринять контртеррористические меры в Карабахе

Азербайджан был обязан начать контртеррористические меры в Карабахе.

Как передает Day.Az, об этом в интервью CNN заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Отвечая на провокационные вопросы ведущей программы, Хикмет Гаджиев решительно повторил, что Азербайджан ясно дал понять, что, если армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахе сдадут оружие, антитеррористические мероприятия, начатые Азербайджаном, будут завершены.

"Азербайджан, как и любая страна в мире, имеет право защищать свой суверенитет. Азербайджан неоднократно заявлял, что там находится 10 тысяч армянских солдат. Это было угрозой не только для Азербайджана, но и для всего региона. Но теперь это в прошлом. Мы с нетерпением ожидаем начала процесса реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, предоставления им права и безопасности в соответствии с конституцией Азербайджана, а также ликвидации "серой зоны", которая существует в Азербайджане уже 30 лет. Эта "серая зона" является остатком 30-летней армянской оккупации", - сказал он.

Гаджиев отметил, что Азербайджан не целился в мирных армян в Карабахе в ходе антитеррористических мероприятий, напротив, азербайджанская армия использовала высокоточные боеприпасы, будучи очень избирательной и точной в отношении нейтрализации целей, в то время как все гражданские лица были заранее проинформированы посредством SMS-сообщений о том, что им необходимо оставаться в дали от военных объектов.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.