МИД Азербайджана критикует "безответственную" риторику Катрин Колонны

Крайне безответственные заявления министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны направлены на искажение реалий в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление Катрин Колонны относительно результатов антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана.

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