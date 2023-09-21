https://news.day.az/politics/1599990.html МИД Азербайджана критикует "безответственную" риторику Катрин Колонны
МИД Азербайджана критикует "безответственную" риторику Катрин Колонны
Крайне безответственные заявления министра по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны направлены на искажение реалий в регионе.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление Катрин Колонны относительно результатов антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана.
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