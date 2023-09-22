https://news.day.az/politics/1600113.html Азербайджан был обязан обеспечить свою территориальную целостность - представитель Турции в ООН
Азербайджан был обязан обеспечить свою территориальную целостность - представитель Турции в ООН
Обязанностью Азербайджана было обеспечить безопасность своей территориальной целостности.
Об этом сказал на заседании Совбеза ООН заявил представитель Турции в ООН Бурак Акчапар, передает Day.Az.
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