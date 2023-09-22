Азербайджан был обязан обеспечить свою территориальную целостность

Обязанностью Азербайджана было обеспечить безопасность своей территориальной целостности.

Об этом сказал на заседании Совбеза ООН заявил представитель Турции в ООН Бурак Акчапар, передает Day.Az.