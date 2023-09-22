https://news.day.az/politics/1600248.html Азербайджан ведет работу с российскими миротворцами по поиску тел армянских военнослужащих
Азербайджан ведет работу с российскими миротворцами по поиску тел армянских военнослужащих
Азербайджан ведет работу с российскими миротворцами по поиску тел армянских военнослужащих.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на своей странице в соцсети "X" (Twitter) написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
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