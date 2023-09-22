Состоялась встреча военных юристов Азербайджана и Турции.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

"Согласно плану военного сотрудничества между министерством обороны Азербайджанской Республики и министерством национальной обороны Турецкой Республики, в Управлении международного военного сотрудничества состоялась встреча экспертов по военному праву. На встрече были подробно обсуждены вопросы обмена опытом в области военного законодательства, интеграции военных законодательных актов братской Турции в законодательство Азербайджанской Республики, разработки механизма применения международного права и конвенций в боевой и оперативной обстановке. Также был проведен обмен мнениями по вопросам изучения передового опыта служебной деятельности военных юристов, их обучения за рубежом, были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества и ряд других вопросов", - говорится в сообщении ведомства.