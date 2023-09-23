Американские законодатели требуют отставки проармянского сенатора Боба Менендеса

Американские законодатели-демократы от штата Нью-Джерси призвали сенатора Боба Менендеса, представляющего их штат в сенате, уйти в отставку на фоне выдвинутых против него серьезных обвинений во взяточничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает портал Axios.

С таким предложением к Менендесу обратились губернатор штата Фил Мерфи, спикер Ассамблеи штата Крейг Кофлин и председатель Демократической партии штата Лерой Джонс, говорится в сообщении.

Их поддержал член Палаты представителей Фрэнк Паллоне, который отметил, Менендес "должен уйти в отставку в наилучших интересах нашего штата".

Конгрессмен Энди Ким заявил Axios, Менендес не может сосредоточиться на своем штате "при решении такого важного юридического вопроса", добавив: "Он должен уйти в отставку".

С аналогичными заявлениями выступили практически все представители штата в американском конгрессе.