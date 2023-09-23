Принцип соответствующего времени и условий

Освобождение Азербайджаном за 44 дня своих земель, которые находились под оккупацией около 30 лет, это большой успех, который вошел в историю.

Об этом сказал Trend декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже, передает Day.Az.

Он отметил, что хотя для решения карабахской проблемы была создана Минская группа ОБСЕ, за прошедшие 30 лет не было достигнуто никакого прогресса. Воодушевленная этим Армения продолжала провокации в регионе, проводила деятельность против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

"Политика Азербайджана, которую я ценю и о которой, считаю, будет написано в учебниках в будущем, многогранна, рациональна, терпелива и основана на принципе "действовать в соответствующее время, в соответствующих условиях и в нужной мере". За прошедший 30-летний период Азербайджан осуществлял разностороннюю дипломатическую деятельность, укреплял свою армию, налаживал необходимую координацию с союзниками. Победа страны вошла в историю. Азербайджан также полностью восстановил свой суверенитет проведенными локальными антитеррористическими мероприятиями. Азербайджан достигает поставленных целей, и так будет продолжаться. Это также следует из слов Президента Ильхама Алиева: "Я знаю, что, как и когда делать"", - добавил Мехмет Юдже.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания. По итогам встречи их просьба была воспринята положительно.