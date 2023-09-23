https://news.day.az/politics/1600686.html Пришло время для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией - Лавров
Пришло время для укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией - Лавров
Пришло время для мирной жизни и укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Day.Az, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе выступления на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН.
"Теперь, когда Ереван и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, ее налаживания, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать", - сказал он.
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