https://news.day.az/politics/1600718.html На территории незаконно действовавшей в Кяльбаджаре компании обнаружены боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО
На территории незаконно действовавшей в Кяльбаджаре компании обнаружены боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО
Было установлено использование в военных целях построек, принадлежащих компании "Base Metals", долгие годы занимавшейся незаконной деятельностью на медно-молибденовом месторождении "Демирли" на территории Кяльбаджарского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
При осмотре территории, на складе, созданном на объектах указанной компании, было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов.
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