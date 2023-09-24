На территории незаконно действовавшей в Кяльбаджаре компании обнаружены боеприпасы

Было установлено использование в военных целях построек, принадлежащих компании "Base Metals", долгие годы занимавшейся незаконной деятельностью на медно-молибденовом месторождении "Демирли" на территории Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

При осмотре территории, на складе, созданном на объектах указанной компании, было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов.