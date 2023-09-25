Азербайджанцы вернутся в Западный Азербайджан мирным путем

Работа по возвращению в Западный Азербайджан продолжается не только внутри страны, но и в международном направлении.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам здравоохранения Ахлиман Амирасланов, на общественных слушаниях на тему "Возвращение в Западный Азербайджан: Правовые аспекты", организованных комитетом парламента по правовой политике и государственному строительству.

Он отметил, что общественные слушания в Милли Меджлисе в связи с Западным Азербайджаном стали традицией.

"Мы продолжаем работу в этой области не только внутри страны, но и на международном уровне. В Турции существуют десятки ассоциаций, связанных с Западным Азербайджаном, также их достаточно и в России. Мы уверены, что наши соотечественники мирно вернутся в Западный Азербайджан. Еще раз сообщаем, что этот процесс будет происходить не с помощью оружия и танков, а под железным правлением Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Для этого очень важно иметь правоустанавливающие документы. Отныне возвращение будет осуществляться мирным путем, на основе права", - добавил А.Амирасланов.