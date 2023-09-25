Наши азербайджанские братья продемонстрировали всему миру справедливость и милосердие тюркской нации

В своем заявлении для прессы, сделанном в Нахчыване с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сердечно поздравил победоносную Азербайджанскую армию с исторической победой и гуманным поведением в отношении к мирному населению.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Турции также заявил: "Наши азербайджанские братья еще раз продемонстрировали всему миру справедливость и милосердие тюркской нации".