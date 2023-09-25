https://news.day.az/politics/1601146.html Наши азербайджанские братья продемонстрировали всему миру справедливость и милосердие тюркской нации - Президент Турции
Наши азербайджанские братья продемонстрировали всему миру справедливость и милосердие тюркской нации - Президент Турции
В своем заявлении для прессы, сделанном в Нахчыване с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сердечно поздравил победоносную Азербайджанскую армию с исторической победой и гуманным поведением в отношении к мирному населению.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Турции также заявил: "Наши азербайджанские братья еще раз продемонстрировали всему миру справедливость и милосердие тюркской нации".
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