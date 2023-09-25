Президенты Азербайджана и Турции углубляют всеобъемлющее стратегическое сотрудничество

Автор: Эмин Севдималиев

Встречи между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом всегда привлекают внимание специалистов и общественности не только в Турции и Азербайджане, но также и заграницей. И если зарубежные обозреватели и специалисты ожидали, что Президенты братских стран сделают больший акцент на политических аспектах, то встречу между главами государств сложно было бы охарактеризовать как строго политическую.

Намного более справедливо было бы сказать, что президенты двух стран комплексно подошли к вопросу двусторонних отношений с некоторым уклоном в сторону экономического сотрудничества. Одним из главных моментов встречи Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана стало участие глав государств в церемонии закладки фундамента газопровода Игдыр-Нахчыван. В рамках совместного заявления для прессы Президент Ильхам Алиев весьма подробно заострил внимание на важности создания данного газопровода.

Важность строительства газопровода также важна и для энергобезопасности Европы, что было подчеркнуто Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который отметил, что реализация проекта положительно повлияет на интересы европейских партнеров.

Конечно, строительство газопровода является важным шагом, с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. Но не менее важным моментом является также и то, что Азербайджан и Турция находят дальнейшие возможности для углубления экономического сотрудничества, несмотря на уже имеющиеся проекты.

В целом, Азербайджан и Турция продолжают демонстрировать высокий уровень экономического партнерства, что привело к значительному увеличению товарооборота. Президент Ильхам Алиев в рамках заявления для прессы отметил улучшение этого показателя за прошедшие годы, а также отметил амбициозную цель, которая стоит перед Азербайджаном и Турцией.

"Правда, наши цели измеряются очень высокими цифрами. Некоторое время назад мы поставили цель довести товарооборот до 15 млрд долларов. Тогда он составлял около 2 млрд долларов, но сейчас превысила 6 млрд долларов. Наверное, в ближайшем будущем мы достигнем этого уровня товарооборота", - подчеркнул глава государства.

Таким образом, мы видим, что несмотря на значительное улучшение торговых показателей, братские страны должны продолжать работу для достижения поставленных целей. И именно в этом контексте видна особая важность сегодняшней встречи между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Важность встречи иллюстрирует тот факт, что главы государств системно подошли к вопросу дальнейшего укрепления сотрудничества. В дополнение к вышеуказанным аспектам лидеры Азербайджана и Турции приняли участие в открытии Нахчыванского восстановительно-промышленного военного комплекса.

Также было затронуто транспортно-логистическое сотрудничество. В своей речи во время заявления для прессы Президент Ильхам Алиев отметил важность сотрудничества стран в рамках строительства железной дороги Карс-Нахчыван.

"Подписание протокола о намерениях по строительству железной дороги Карс-Нахчыван также является историческим событием. Уверен, что и этот проект будет успешно реализован и, таким образом, как одно из ответвлений Среднего коридора, послужит интересам и Азербайджана, и Турции, и других стран", - отметил глава государства.

Можно отметить, что несмотря на весьма сжатые сроки, в которые прошла встреча, Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудили широкий спектр экономических вопросов, который станет движущей силой двусторонних отношений в ближайшее время. Учитывая уровень доверия, личных отношений между лидерами, а также взимно переплетенные интересы стран, невозможно не согласиться с оценкой, которую дал Президент Ильхам Алиев отношениям Азербайджана и Турции.

"Сегодня эти отношения находятся на самой высокой вершине. И сейчас мы живем в очень активный период наших отношений по всем направлениям", - подчеркнул глава государства.

Как видим, Президенты Азербайджана и Турции углубляют всеобъемлющее стратегическое сотрудничество в свете исторической Победы Азербайджана, которая была одержана над армянскими сепаратистами менее чем за сутки.