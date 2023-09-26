https://news.day.az/politics/1601409.html Эрдоган предупредил Армению - "Если воспрепятствуете открытию Зангезурского коридора..."
Эрдоган предупредил Армению - "Если воспрепятствуете открытию Зангезурского коридора..."
Если Армения воспрепятствует открытию Зангезурского коридора, то коридор может пройти через Иран.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что Иран в настоящее время позитивно относится к этому вопросу: "С другой стороны, наш визит (в Нахчыван) является еще раз напоминанием о турецко-азербайджанском братстве, заявлении всему миру "одна нация, два государства". Как мы заявили об этом с трибуны ООН, и заявили об этом в родном крае Азербайджана - Шуше, мы продемонстрировали это везде и словом, и делом".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре