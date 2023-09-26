Эрдоган предупредил Армению

Если Армения воспрепятствует открытию Зангезурского коридора, то коридор может пройти через Иран.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Иран в настоящее время позитивно относится к этому вопросу: "С другой стороны, наш визит (в Нахчыван) является еще раз напоминанием о турецко-азербайджанском братстве, заявлении всему миру "одна нация, два государства". Как мы заявили об этом с трибуны ООН, и заявили об этом в родном крае Азербайджана - Шуше, мы продемонстрировали это везде и словом, и делом".