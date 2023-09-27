Хроника Победы: Азербайджанская армия уничтожила 12 армянских зенитно-ракетных комплексов

Азербайджанская армия контрнаступательную операцию против ВС Армении, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их.

"12 единиц зенитно-ракетных комплексов "OSA" подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении было уничтожено на различных направлениях", - говорится в сообщении.