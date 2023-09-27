Шехиды - это высший источник гордости

Шехиды являются высшим источником гордости.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом написано на странице посла Турецкой Республики в Азербайджане Джахита Багчи в соцсети "Х" (бывший Twitter).

"27 сентября - благословенное и славное шествие. Это день начала 44-дневной Отечественной войны, которая превратила 30-летнюю печаль оккупации Карабаха в радость победы. Пусть все ваши победы будут такими же славными. Наши шехиды - высший источник гордости. Шехиды - бессмертны! Да здравствует турецко-азербайджанское братство!", - говорится в публикации.

Напомним, что 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, которая продолжалась 44 дня и завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.