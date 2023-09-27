Посольство США в Азербайджане поделилось публикацией по случаю Дня памяти

Посольство США в Азербайджане поделилось публикацией в связи с 27 сентября - Днем памяти, передает в среду Day.Az.

"В День памяти Азербайджана - 27 сентября мы выражаем свои соболезнования семьям погибших в конфликте между Азербайджаном и Арменией. Сегодня наше посольство почтит минутой молчания память погибших в конфликте. Соединенные Штаты привержены продвижению мирного и процветающего будущего для региона Южного Кавказа", - говорится в публикации.

Напомним, что 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, которая продолжалась 44 дня и завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.