Турция выразила готовность оказать помощь в связи со взрывом в Ханкенди

Турция готова оказать необходимую помощь в связи со взрывом, произошедшим на АЗС в Ханкенди.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространил МИД Турции.

"Опечалены известием, что в результате взрыва на автозаправке в азербайджанском городе Ханкенди 25 сентября погибло много людей, сотни получили тяжелые ранения. Выражаем соболезнования родственникам погибших в результате этого трагического события, желаем выздоровления пострадавшим. Турция готова оказать необходимую помощь", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, что 25 сентября на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.