https://news.day.az/politics/1601848.html В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены мины-ловушки - ФОТО - ВИДЕО
В Карабахском регионе Азербайджана обезврежены мины-ловушки - ФОТО - ВИДЕО
Инженерно-сапёрные подразделения Азербайджанской Армии принимают меры по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории в Карабахском регионе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Значительное количество противопехотных, противотанковых мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на дороге Гозлукёрпю-Гасанли, были обезврежены с соблюдением мер безопасности.
Кроме того, наши подразделения обезвреживают взрывные устройства и мины-ловушки, обнаруженные на территории.
Мероприятия по разминированию территорий продолжаются.
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