Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили ситуацию в Карабахе

27 сентября 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе телефонного разговора были обсуждены текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и Россией, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также текущая ситуация в Карабахе.

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