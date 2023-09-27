https://news.day.az/politics/1601866.html Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили ситуацию в Карабахе
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили ситуацию в Карабахе
27 сентября 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе телефонного разговора были обсуждены текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и Россией, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также текущая ситуация в Карабахе.
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