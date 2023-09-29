https://news.day.az/politics/1602193.html Турция продолжит поддерживать усилия по обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе - Совбез
Турция продолжит поддерживать усилия по обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе - Совбез
Освобождение Азербайджаном Карабаха от оккупации имеет очень большое значение для обеспечения устойчивого мира в регионе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом было сказано на заседании Совета национальной безопасности Турции.
Было отмечено, что Турция продолжит поддерживать усилия по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре