Турция продолжит поддерживать усилия по обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе

Освобождение Азербайджаном Карабаха от оккупации имеет очень большое значение для обеспечения устойчивого мира в регионе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом было сказано на заседании Совета национальной безопасности Турции.

Было отмечено, что Турция продолжит поддерживать усилия по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.