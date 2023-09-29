Путь Азербайджана к исторической Победе

Автор: Эльвин Сахаватоглу

В течение последнего месяца процессы вокруг Карабаха развивались с большой скоростью. В результате 24-часовых локальных антитеррористических мер Азербайджана события ускорились еще больше. Как итог был восстановлен суверенитет нашей страны, и теперь азербайджанский флаг развевается на самых стратегически важных участках Карабахского экономического района.

На днях олигарх армянского происхождения, так называемый бывший "госминистр" упраздненного незаконного режима Рубен Варданян был задержан при попытке тайно пересечь пограничный пункт Лачин. Позже появились сообщения о том, что "экс-министр иностранных дел" сепаратистов Давид Бабаян решил сдаться.

Вскоре стало известно о ликвидации сепаратистского режима. Тем самым вымышленный "арцах" был выброшен на свалку истории.

Упомянутая выше армянская сказка функционировала с начала 90-х годов, так называемый "арцах" считался 200-летним проектом армянского лобби за рубежом и их покровителей. Они годами прилагали усилия для реализации этого проекта, боролись за признание так называемой "республики" мировым сообществом. Но победа Азербайджана в 44-дневной войне опрокинула планы сепаратистов и их финансовых институтов. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в результате войны и свой суверенитет в результате проведенных несколько дней назад антитеррористических мер.

На территории Азербайджана больше нет армянского сепаратизма.

Среди основных факторов, приведших официальный Баку к этому историческому успеху, - наращивание военной мощи, правильный анализ геополитической ситуации, сдержанные дипломатические шаги, единство политической власти с народом, экономическая стабильность и формирование финансовых ресурсов.

Без всего этого Азербайджан не смог бы одержать победу в Карабахе.

Разумеется, основная миссия в формировании перечисленных факторов легла на Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Глава государства во всех своих выступлениях за последние годы называл Карабах проблемой номер один для Азербайджана и заявлял, что не сделает ни шагу назад в решении этой проблемы.

Параллельно с этим Президент Ильхам Алиев много работал для военного, политического и экономического развития Азербайджана.

Наконец, в результате этих усилий и упорного труда Азербайджан одержал историческую победу. Это победа не только над Арменией, но и над их покровителями и армянским лобби, которое пытается влиять на политические круги в большинстве стран мира.