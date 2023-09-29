Али Асадов на Международном инвестиционном форуме "Душанбе 2023"

29 сентября в столице Республики Таджикистан, городе Душанбе, состоялся Международный инвестиционный форум "Душанбе 2023".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме принял участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

На открытии мероприятия было показано видеообращение Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к участникам форума.

Выступая на форуме, А.Асадов отметил важность Международного инвестиционного форума "Душанбе 2023". Было отмечено, что форум зарекомендовал себя в качестве эффективной международной площадки для укрепления взаимодействия в сферах инвестиций и бизнеса, а также для ознакомления с экономическим потенциалом и инвестиционными возможностями Таджикистана.

А.Асадов проинформировал участников форума об экономическом развитии и благоприятной инвестиционной среде Азербайджана.

Было подчеркнуто, что в 2022 году экономика страны выросла на 4,6%, достигнув рекордной отметки - почти 80 млрд. долларов США. Ненефтегазовый сектор увеличился на 9,1%. Стратегические валютные резервы страны на сегодняшний день превышают 67 млрд. долларов США. Внешний долг Азербайджана существенно сократился до 9,3% ВВП.

Отмечено, что для стимуляции инвестиций в экономику правительство проводит политику "открытых дверей" с использованием современных технологий и учетом передового международного опыта.

Участники форума были проинформированы о предпринимаемых государством мерах по уменьшению налоговой нагрузки, устранению административных барьеров и улучшению правовой базы.

"Созданная в Азербайджане благоприятная инвестиционная среда открывает широкие перспективы и для иностранных инвесторов, так как в стране обеспечены равные условия для местных и зарубежных предпринимателей", - сказал А.Асадов.

Премьер-министр пригласил таджикских инвесторов поближе познакомиться с возможностями семи промышленных парков, а также Свободной экономической зоны Алят в Азербайджане, которые предлагают благоприятную бизнес-среду, специальный налоговый и таможенный режимы, пакет фискальных и нефискальных льгот.

Отмечено, что уникальное географическое расположение на перекрестке транспортных артерий Восток-Запад и Север-Юг вкупе с инфраструктурным потенциалом делают Свободную экономическую зону Алят бизнес-платформой мирового масштаба.

Рассказав о продолжающейся работе по расширению мощностей Бакинского международного морского торгового порта, премьер-министр сказал, что это обусловлено нарастающими объемами перевозок по международным транспортным коридорам, проходящим по территории Азербайджана.

Также были затронуты перспективы взаимодействия в сельскохозяйственном секторе.

"В настоящее время развитие ненефтяного сектора является одним из главных экономических приоритетов Азербайджана. В результате целенаправленной экономической политики была достигнута диверсификация экономики, созданы благоприятные условия для развития аграрного сектора. Мы широко применяем инновационные решения, зеленую энергетику, цифровизацию. Растет число агропарков, которых уже больше 50", - заявил А.Асадов.

Отмечено, что за последние 10 лет производство сельскохозяйственной продукции в Азербайджане выросло почти на 47%. За 8 месяцев текущего года общий объем продукции сельского хозяйства увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 3%.

Подчеркнуто, что хорошие перспективы для инвестиционного сотрудничества также открываются с учетом новых реалий, возникших в регионе с освобождением азербайджанских земель от оккупации.

"Сегодня правительство Азербайджана за счет собственных финансовых средств проводит масштабные работы по восстановлению и развитию освобожденных территорий", - сказал А.Асадов, пригласив компании дружественных стран, в том числе Таджикистана, присоединиться к этим работам.

Проинформировав участников форума о работе, которую Азербайджан проделывает в области альтернативной энергетики, премьер-министр подчеркнул, что в этом направлении уже реализуется ряд крупных проектов совместно с ведущими компаниями мира.

А.Асадов также упомянул, что одной из главных целей форума является ознакомление с экономическими и инвестиционными возможностями Республики Таджикистан, отметив хорошие темпы социально-экономического развития страны.

Было также подчеркнуто развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, залогом которого является успешная политика лидеров двух стран - Ильхама Алиева и Эмомали Рахмона.

А.Асадов выразил заинтересованность и готовность Азербайджана к дальнейшему укреплению дружбы и взаимовыгодного партнерства с Таджикистаном.

"Об этом в очередной раз было заявлено в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Таджикистан в апреле текущего года", - добавил он.