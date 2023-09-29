Константину Эрнсту, "улетевшему в космос"

Автор: Байрам Эльшадов

Первый канал продолжает упорно использовать в эфире несуществующие топонимы. Во время легитимных локальных антитеррористических мероприятий, которые Азербайджан проводил в Карабахе, Первый канал демонстрировал удивительную принципиальность, используя неверные топонимы. Конечно же, в Азербайджане сложно было принять такой подход телеканала по достоинству.

Но если посмотреть на ситуацию под другим углом, возникает вопрос. А куда смотрело руководство канала, включая Константина Эрнста? Неужели причиной такой банальной оплошности является элементарная некомпетентность, или всему виной другие, более ужасные мотивы? Учитывая то, что армянские пропагандисты имеют весьма сильное влияние в российском медиапространстве, возможно ли, что Константин Эрнст не смог устоять перед соблазнами?

Весьма возможно, так как на это указывают некоторые инциденты в прошлом. К примеру, когда в прямом эфире Первого канала одна из сотрудниц во время вечернего выпуска новостей вышла к камерам в студии с плакатом, призывающим остановить войну в Украине, первой на защиту Эрнста встала армянская пропагандистка Маргарита Симоньян. Что и понятно, учитывая давно известные связи Константина Эрнста с армянскими пропагандистами и... услугами по продвижению их интересов. По этой причине, не надо удивляться тому, что армяне сразу бросились спасать своего Эрнста.

В марте текущего года "Первый канал" Константина Эрнста распространил в эфире новостей лживую и недостоверную информацию о вооруженном инциденте, произошедшем на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу. Самое интересное то, что в материале использовались фото и видео кадры снятые командой ANNA News, которая всегда подает предвзятую и однобокую информацию, так как находится в подчинении армян. И конечно же, "доказательства", продемонстрированные на "Первом канале" прошли через фотошоп, где аккуратно были спрятаны невыгодные армянам доказательства их вины.

Своими симпатиями и поддержкой армян Константин Эрнст наносит серьезный ущерб отношениям с другими странами. Такие провокационные шаги могут являться причинами очень серьезных недопониманий. Это должен ясно осозновать человек, который руководит, вроде как, политическим каналом.

Константин Эрнст должен понимать, что политическая реальность, которая установилась на Южном Кавказе, не имеет ничего общего с кино, фантастикой или любой другой формой творчества. А эта реальность такова, что больше не существует таких топонимов как "Нагорный" Карабах и "Степанакерт". Эти слова были отправлены на свалку истории и пора бы это уже понять армянским пропагандистам и их лояльным друзьям.