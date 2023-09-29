Ложь из уст Михаэля Рота: незнание или осознанная провокация?

Автор: Акпер Гасанов

Много за последнее время безосновательных заявлений прозвучало в адрес Азербайджана. В основном, ясное дело, они звучат из Армении, руководству которой нужно умудриться удержать власть под напором "реваншистов", которые жаждут взойти на армянский политический Олимп, снова оседлав хромого ишака азербайджанофобии. Но то, повторюсь, старая армянская забава.

Поражает же готовность политиков из разных стран мира подыгрывать армянской стороне. И ладно бы это был очередной коррумпированный, погрязший в скандалах, но судорожно цепляющийся за свое кресло американский сенатор, типа Боба Менендеса. Нет же! Голос подал и председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Михаэль Рот.

"Пока ЕС все еще обсуждает миссию наблюдателей, в Нагорном Карабахе создаются факты. Этнические армяне бегут в Армению. Нагорный Карабах скоро станет "свободным от армян". ЕС наблюдает как Азербайджана достигает своей цели этнической чистки", - написал он в своем микроблоге X. И это был эталон глупости, лжи, лицемерия, цинизма.

Начать же я вынужден с констатации того очевидного факта, что любой германский политик, помня о бедах, которые навлекла его страна на человечество в прошлом веке, должен использовать свой рот вовсе не так, как это делает Михаэль Рот. Немецкие политики разного уровня должны просить прощения за то, что допустили прихода к власти Адольфа Гитлера, за развязанную ими Вторую Мировую войну, в ходе которой погибли десятки миллионов жителей нашей планеты.

Извиняться они должны и перед Азербайджаном, сотни тысяч сынов и дочерей которого также погибли в ВОВ. И еще нужно выяснить, где были предки Михаэля Рота в ходе ВОВ. При этом, в любом случае ему следовало бы думать о сути и последствиях сказанного. Ибо, по сути, это была клевета на самое важное, сильное государство Южного Кавказа.

Это была клевета в отношении всех тех азербайджанцев, что более 30 лет назад были изгнаны из Армении. Да, именно там имела место настоящая этническая чистка. Такая, что там до сих пор нет ни одного азербайджанца. А в нашей стране они жили и живут. Что до карабахских армян, то они являются носителями паспортов иного государства - Армении. Да, того самого, которое свыше четверти века держало под оккупацией 20% территорий Азербайджана.

Как видим, уже очевидно, сколь аморальны речи Михаля Рота. Я же вынужден напомнить еще кое о чем. Дело было 28 сентября 2020 года. Тогда, на заседании Совбеза РА премьер-министр РА Никол Пашинян призвал к нанесению "соразмерного удара по Азербайджану". Таким образом, армянский премьер на правительственном уровне признал вовлеченность Армении в карабахский конфликт, участие в боевых действиях и готовность наносить удары по мирным азербайджанским городам.

Они потом имели место. По Гяндже, Барде, Мингячевиру. В результате чего погибли мирные азербайджанские старики, женщины, дети. Но ФРГ в целом, и М.Рот в частности, не осудили РА и ее премьер-министра за эти ужасные преступления. Так что, снова мы видим доказательство того, что и ФРГ вообще и этому немецкому герру лучше помалкивать, а не нести чушь и ложь про Азербайджан.

Тем более, что Азербайджан отправляет в Карабахский экономический регион нефтепродукты, медикаменты, продовольствие. Кроме того, с целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики, в азербайджанское общество и создания им возможностей пользоваться покровительством Азербайджанского государства, рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса данных лиц.

Также замечу, что в интервью канадскому телеканалу CBC помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев четко указал, что Азербайджан не вынуждает этнических армян покидать Карабахский регион Азербайджана, вместо этого Баку гарантирует их безопасность, если они останутся.

Есть и заявление уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой. Она подчеркнула, что в Азербайджане проводится ряд мер для эффективного обеспечения прав и свобод каждого гражданина, вне зависимости от национальности, религии, языка, расы или других характеристик, включая граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахе.

Такова реальность. Она включает в себя и агрессивное отношение жителей Еревана, Гюмри и иных армянских городов к карабахским армянам. И именно поэтому многие из карабахских армян открыто говорят о том, что в РА им не место, что они переедут жить в Россию или иную страну. Но готова ли та же Германия принять их? Ответ очевиден - не готова. Там уже заявили, что не будут в дальнейшем принимать каких-либо беженцев. И это - еще одно подтверждение того, что Михаэлу Роту не нужно открывать рот для озвучивания лжи и глупости в адрес Азербайджана.