Цирк закрыт, клоуны разбежались: официальная ликвидация проекта армянских сепаратистов

Автор: Акпер Гасанов

Это, конечно же, нужно еще уметь - представлять свое фиаско едва ли не как акт доброй воли. Карабахская хунта, державшая в заложниках десятки тысяч армян Карабахского экономического региона, очень напоминает сейчас человека, который сильно обделался в свои белые, цвета флага о капитуляции, штаны. И вот ходят они, в белых штанах и обделавшиеся, но пытаясь при этом делать вид, что это такой коричневый рисунок на брюках, а зловоние исходит откуда угодно, но только не от них.

Как вся эта процедура выглядит на практике, показал последний глава карабахской хунты Самвел Шахраманян. Да, тот самый, который приходится двоюродным братом Араику Арутюняну, что восседал в кресле главы хунты до него. Самвел, замечу, совсем недолго радовался своему статусу. Мы же помним, что 10 сентября он стал главой карабахских сепаратистов. И вот, сегодня он сам свой статус ликвидировал. И не только свой, замечу.

"Ничего не успел сделать, честное слово. Я только вошел!", - произнес товарищ Саахов, оправдываясь за свое поведение в отношении "комсомолки, спортсменки и просто красавицы", которая вышвырнула его за дверь. Вот и Шахраманян теперь будет оправдываться вовсю. Мол, никак не успел я навредить Азербайджану, никаких преступлений не совершил. Простите, мол, дяди взрослые, фраера амбициозного.

Но это все в будущем. А пока имеет смысл особо оценить тот пафос, с которым все это было приведено в исполнение. Целый указ Самвел подписал напоследок. О чем? О том, что распускаются "все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и "республика нагорный карабах" ("арцах") прекращает свое существование". Цирк обанкротился, клоуны разбегаются, одним словом.

А теперь, давайте оценим то, как все это преподносится. Мол, "в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа "арцаха", учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей "нагорного карабаха", включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору, и руководствуясь статьей 93 "конституции нагорного карабаха", было принято соответствующее решение.

Далее добавляется, что "населению нагорного карабаха, в том числе находящемуся за пределами "республики", после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в "нагорном карабахе". Такой вот был "указ" Самвела Шахраманяна.

Предположу, что этот текст им писался и зачитывался, как заметил один из героев кинофильма "Гараж", с болью в сердце. Замечу, что Самвел назвал, в качестве причины своего решения, "создавшуюся сложную военно-политическую ситуацию". Такими словами он обозначил успешное завершение антитеррористических мероприятий, блестяще реализованных ВС Азербайджана.

В этой связи напомню фрагмент из выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу от 20 сентября. "Я довел наши условия до государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, который позвонил мне вчера. Меня спросили, что нужно, чтобы остановить антитеррористические мероприятия? Я сказал, что незаконно окопавшиеся на нашей территории формирования армянской армии должны сложить оружие, разоружиться, быть полностью выведены с нашей территории, и в то же время они должны сдать все вооружение и технику. Только в этом случае Азербайджан может остановить антитеррористические мероприятия. В противном случае мы пойдем до конца, и враг знает нашу силу и решимость", - заявил тогда глава нашего государства.

Он же, в своем обращении к народу задался очень простым, логичным вопросом - кому было выгодно довести ситуацию до такого состояния?

"Мы говорили, что незаконный режим хунты должен свернуть свой так называемый "флаг", который является не более, чем куском ткани, положить его себе в карман и покинуть наши земли. Это наше суверенное право", - подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как видим, так в итоге и произошло.

Всего этого же можно было достичь без кровопролития с обеих сторон. Достаточно было, чтобы тот же Самвел Шахраманян и его окружение поняли и приняли "создавшуюся сложную военно-политическую ситуацию" до 19 сентября. Но они пошли иным путем. Путем провокации, кровопролития и вынужденного, позорного поражения. Которое они теперь пытаются облечь в красивые и пафосные речи, в реальности же напоминая сильно обделавшегося в белые штаны, издающего зловоние человека, что пытается делать вид, что все в порядке, что все так и было запланировано.