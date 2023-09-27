Закономерный финал Рубена Варданяна: наказание за преступления

Автор: Акпер Гасанов

Это было символично. В день начала 44-дневной войны, в результате которой Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и принудил Армению к капитуляции, произошло знаковое событие. Благодаря бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Рубен Варданян, 1968 года рождения, незаконно въехавший в страну и работавший в должности так называемого "государственного министра нкр", был задержан на ППП "Лачин" при движении из Азербайджана в направлении Армении.

Соответствующее фото уже облетело СМИ не только Азербайджана и Армении, но и многих стран мира. Также уже есть информация о том, что Варданяна доставили в Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы. Задержанный передан соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения.

Сразу отмечу, что теперь у Варданяна появилась возможность, хоть краешком глаза увидеть Баку, где он никогда не был и вряд ли когда-нибудь будет в дальнейшем. Также добавлю, что его нынешнее путешествие было, как ни крути, гораздо менее позорным и более комфортным, чем прежнее, когда Варданян перебрался из Ханкенди в Армению в машине российских миротворцев, спрятавшись под их грязным бельем, в том числе и нижним.

С другой стороны, попытка Варданяна пробраться в РА через ППП "Лачин" говорит о том, что на сей раз даже российские миротворцы отказали ему в просьбе на перевозку в РА. Наверняка, Рубен Карленович пытался их уговорить, а может и умолять. Вполне возможно, что он пытался и все свои российские связи использовать. Но, как видим, в итоге он был задержан и доставлен в Баку.

И вот тут мы уже и выясним, отказался он от российского гражданства или нет. Кстати, его задержанию могут радоваться и в Украине, в базу "Миротворец" которой он занесен по причине поддержки сепаратизма. В любом случае, Варданян оказался менее удачлив, чем тот же Самвел Бабаян, который изловчился сбежать из Карабахского экономического региона и сейчас ошивается в Ереване.

Кстати, в Ханкенди сейчас ошиваются многие из тех, по ком плачет азербайджанская тюрьма. В том числе, к примеру, первый глава карабахской хунты Аркадий Гукасян. Он сам об этом вчера заявлял армянским СМИ. Заявлял нервно, понимая, что тучи над его сверкающей лысиной сгустились давно и капитально. Сейчас, после новости о задержании и доставки Варданяна в Баку, он может обосрамиться весьма обильно.

И не только он, но все иные члены карабахской хунты. Но, как говорится, раньше нужно было думать и, желательно, головой. Что до Варданяна, то он получил то, к чему стремился. Сидел бы он себе в России, не высовываясь, было бы у него все сейчас более или менее хорошо. Но он решил или ему поручили поиграть в большую политику. И вот ее закономерный финал.

Уверен, что сам Рубен Карленович проклинает ныне тот день, когда он ввязался во всю эту авантюру. Будь у него возможность, он отмотал бы время назад, дней на десять, чтобы успеть убежать из Ханкенди до того, как азербайджанская армия в течение 24 часов провела блестящие антитеррористическме мероприятия, в результате которых проект под названием "арцах" лопнул окончательно и бесповоротно.

Что он лепетал ранее? Что "народ Карабаха" никогда не будет жить в составе Азербайджана? Ну-ну. Все видят, чем все это закончилось. Свыше 50.000 карабахских армян успешно воспользовались возможностью, предоставленной Азербайджаном, и комфортно перебрались в Армению, гражданами которой они и являются. И лидеры хунты совсем скоро объявят о своем самороспуске.

Все это видел, обо всем это знает Варданян, у которого были и огромные политические амбиции, вплоть до прихода к власти в РА. А что в итоге? Задержали, надели наручники, привезли в Баку. Да, сейчас поднимется вой со стороны прикормленных мировым армянством политиков из разных стран мира. Будут они верещать "Свободу Рубену Варданяну!". Но, что, как и когда с ним делать - будут решать в Баку, не обращая внимания на вопли со стороны.

А всем иным, покушающимся на территориальную целостность Азербайджана, преподнесли очередной прекрасный урок. Они теперь увидели, что за преступления следует наказание. Оно неминуемо. И никакие миллиарды долларов личного состояния, никакие связи, никому не помогут. Азербайджан слишком силен и влиятелен, чтобы позволять разнообразным варданянам безнаказанно подстрекать к совершению преступлений на нашей земле.