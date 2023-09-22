"Параллельная реальность" Ваагна Хачатряна: по стопам телевидения Северной Кореи

Автор: Акпер Гасанов

Что общего между Северной Кореей и Арменией? Как выясняется, много чего. В том числе и готовность властей создавать "параллельную реальность". И в связи с этим напомню вам одну историю, облетевшую весь мир. Она футбольная. И началась она с того, что Северная Корея пропускала чемпионат мира 2014 года в Бразилии. Но об этом знали, вероятно, повсюду, кроме самой КНДР.

Ее жителям и решили продемонстрировать сюжет из "параллельной реальности". Во время мундиаля один из контролируемых властями телеканалов КНДР и сообщил об "успехах" Северной Кореи на ЧМ-2014. В репортаже говорилось, что Северная Корея выиграла все три матча на групповом этапе, забив 13 голов ни при одном пропущенном. В группе корейцы разгромили Японию (7:0), США (4:0) и Китай с 2:0.

Более того, в репортаже были показаны самые лучшие моменты матчей, фанатов КНДР, а также лидера КНДР Ким Чен Ына. Он не бегал по полю, не забивал голы. Но даже показанного было достаточно, чтобы любой здравомыслящий человек, узнавший о такого рода мистификации, выпал бы в осадок. Практически аналогичная история произошла прямо сейчас в Армении.

Нет, там не был показан чемпионат мира по футболу, баскетболу, волейболу или прыжкам в ширину, в котором сборная Армении побеждает всех, всегда разгромно, порой даже не допуская выхода соперника на поле, паркет, в бассейн. Зато там есть президент по имени Ваагн Хачатрян. Так вот он самолично и занялся конструированием "параллельной реальности" для граждан РА.

Говоря конкретнее, он заявил, что "на заседании Совета безопасности ООН была проявлена солидарность в вопросе развязанной Азербайджаном агрессии против народа Нагорного Карабаха". Об этом он написал в своем микроблоге X. И добавил, что "ряд партнеров Еревана направили четкие и целевые месседжи по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе".

Странно, учитывая готовность президента Армении выставлять себя в нелепом свете, что он не объявил о том, что на заседании Совбеза ООН было принято сразу 10 резолюций против Азербайджана, в которых бы говорилось о признании "независимости" плода всеармянской галлюцинации под названием "арцах" с попутным объявлением редиской того, кто откажется действовать в указанном ключе.

Странно и то, что Хачатрян не объявил еще и о том, что на Совбезе ООН решили передать Армении Баку и Гянджу, а также Тбилиси, Киев, Москву, Вашингтон и Париж. Ах, да - еще и Сан-Франциско, в котором "вода из крана течет, второе место в мире занимает, после Дилижана". Впрочем, может я просто тороплю события и Ваагн еще сделает соответствующее заявление на сей счет.

Ему, как и всей правящей в РА команде, ныне нелегко. Народ по улицам ходит, нехорошие слова в адрес Никола Пашиняна и его окружения говорит, все навалять, а потом и свергнуть их норовит. В общем, такую личную неприязнь к действующей власти проявляет, что кушать не может. Ну вот каждый член руководства РА и старается как может, чтобы спасти себя от экзекуции.

Вот Хачатрян и придумал то, чего не было в природе - "солидарность в вопросе развязанной Азербайджаном агрессии против народа Нагорного Карабаха". В реальности же, как известно, имела место всего лишь полемика. Мнения звучали разные. При этом, никто не ставил под сомнение территориальную целостность Азербайджана, никто не призывал к санкциям против нашей страны. А главное - никакой резолюции по итогам и этой сессии Совбеза ООН принято не было.

Как не было ее принято и ранее, когда Армения, а не Франция, как сейчас, созвала заседание Совбеза ООН, в твердой надежде на принятие антиазербайджанской резолюции. Ну не просто же для того, чтобы размером солидарности помериться всех в Нью-Йорке собирали?! И не для того даже, чтобы увидеть, как глава МИД РА рассказывает новые армянские сказки.

Он, кстати, в итоге сбежал из зала во время выступления главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Хотя, может быть и это бегство в РА назовут "тактическим отступлением". В любом случае- он ретировался и это бесспорный факт. А все то, о чем сейчас рассуждает президент РА В.Хачатрян - ложь. Или "параллельная реальность". Не "победы" сборной Северной Кореи по футболу над японцами и американцами, но тоже забавное зрелище.