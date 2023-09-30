Очередные боеприпасы и боевая техника конфискованы в Агдере - ВИДЕО
В Карабахском регионе продолжаются мероприятия по конфискации боеприпасов и боевой техники различного назначения, принадлежащих формированиям вооруженных сил Армении и незаконным армянским вооруженным формированиям.
Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в ходе осмотра объектов гражданской инфраструктуры на территории Агдере был выявлен очередной склад боеприпасов. Со склада было конфисковано большое количество патронов, ручных гранат, минометов, тяжелых артиллерийских и танковых снарядов различного калибра, управляемых ракет противотанковых ракетных комплексов и других боеприпасов, а также различной военной техники.
Кроме того, с опорного пункта на указанном направлении были обнаружены и изъяты ящики с оружием и боеприпасами.
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