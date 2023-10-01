Невыносимая боль Давида Тонояна: все, может быть, только начинается... - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова
Автор: Акпер Гасанов
Воскресный день начался удивительно. Армянские СМИ сообщили о том, что экс-министр обороны Армении Давид Тоноян испытывает невыносимую боль. Первая мысль - в каком именно месте? Давид так до конца своего заявления не дал ответа на этот вопрос. Но если он выйдет из армянской тюрьмы с изменившейся походкой, многое из тайного станет явным.
С другой стороны, он сейчас радоваться должен тому, что находится в армянской тюрьме. Вполне же мог оказаться и в азербайджанской. Например, если бы находился после завершения антитеррористических мероприятий азербайджанской армии в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Вполне же мог иметь место такой сценарий, находись Тоноян на свободе.
Так что, он должен благодарить действующего армянского премьер-министра Никола Пашиняна за то, что испытывает невыносимую боль сидя в ереванской, а не бакинской темнице. С другой стороны, даже сидя в армянских застенках, он находится в курсе последних событий, высказать свое мнение о которых бывший армянский МО и решил в своем обращении.
Он врет, это его привычное состояние, когда пишет про "похищение" Рубена Варданяна, Давида Манукяна, Левы Мнацаканяна. Их никто не похищал, их задержали. Как задерживают всех террористов и военных преступников в разных странах мира. Ровно также задержали и Давида Бабаяна, которого Тоноян не возвел, сидя в ереванской тюрьме, в ранг армянского генерала, но который также совершил кучу преступлений.
Напомню, что гражданину Армении Рубену Варданяну предъявлено обвинение по трём статьям УК Азербайджана - финансирование терроризма, участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону и незаконное пересечение государственной границы. Идем далее и видим, что Манукян Давит Азати 1971 года рождения совершил действия в соответствии со статьями 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм, совершенный организованной группой), 228.3 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), 279.3 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).
Мнацаканян Лева Генрихович, родившийся в 1965 году в Ходжавендском районе Азербайджанской Республики, который в 2015-2018 годах работал "министром обороны" сепаратистского режима, а также являлся членом незаконной вооруженной группировки, действовавшей на территории Азербайджанской Республики, вместе с лицами, с которыми он вступил в преступный сговор, 8 мая 2002 года взял в плен Мамедова Ильхама Юсиф оглу и других азербайджанцев на территории села Алханлы Физулинского района. Пленные подвергались многочисленным пыткам в расположенной в городе Физули воинской части.
А в отношение Давида Бабаяна было возбуждено уголовное дело по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны), 32.3, 114.1 (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных операциях), 32.3, 116.0.1, 32.3, 116.0.6, 32.3, 116.0.7, 32.3, 116.0.8, 32.3, 116.0.9, 32.3, 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 117.2-й (бездействие или отдача преступных приказов во время вооруженного конфликта), 32.3, 214.2.1, 32.3, 214.2.3, 32.3, 214.2.4 (организация терроризма), 283.2.1, 283.2.3 (разжигания национальной вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
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Все более, чем серьезно, конкретно, обосновано. И глубина боли Тонояна никак не поможет всем задержанным азербайджанской стороной. Нет, он может до посинения называть Варданяна порядочным человеком и армянским патриотом, а Манукяна и Мнацаканяна бравыми генералами, но одно не отметает другое - они совершили преступления против Азербайджана и понесут за них серьезные наказания.
И вот тут мы вспоминаем, что и сам Тоноян является тем самым персонажем, который должен сидеть рядом с теми, по ком плачет. Это ведь он был министром обороны Армении, который гордо заявлял о том, что новая война Азербайджаном завершится захватом новых наших земель. Соответственно, он может быть привлечен по статье 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны).
Ему же можно предъявить обвинения по статье об угрозе суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. А также по статье за терроризм. Ведь это в бытность Тонояна главой МО РА наносились ракетные удары по мирным азербайджанским городам - Гяндже, Барде, Мингячевиру. Соответственно, именно он несет личную вину за гибель азербайджанских стариков, женщин, детей.
"Горькая ирония судьбы заключается в том, что, просидев два года в тюрьме по сфабрикованному уголовному делу, сегодня я пишу о своем школьном друге и соратниках, попавших в тюрьму враждебного правительства. Благодаря "усердию" всех ветвей отечественной власти я отрезан от возможности контактов с внешним миром и, к сожалению, не могу присоединиться к усилиям, предпринимаемым для освобождения всех заключенных", - обвиняет армянскую власть тот, кто был ее частью.
Обвиняет и обвиняет...Это их, Пашиняна и Тонояна личные разборки. А вот про Азербайджан ложь тиражировать не надо. Ведь, "горькая ирония судьбы" может закончиться тем, что он, выйдя на свободу в Армении, будет задержан азербайджанской стороной, привезен в Баку и предстанет перед судом по очень тяжким статьям. И тогда уже он будет испытывать совсем иную невыносимую боль. Моральную, естественно. И не факт, что такую же боль, по поводу его доставки в Баку, будет испытывать хоть кто-то в Армении.
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