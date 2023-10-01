Невыносимая боль Давида Тонояна: все, может быть, только начинается...

Автор: Акпер Гасанов

Воскресный день начался удивительно. Армянские СМИ сообщили о том, что экс-министр обороны Армении Давид Тоноян испытывает невыносимую боль. Первая мысль - в каком именно месте? Давид так до конца своего заявления не дал ответа на этот вопрос. Но если он выйдет из армянской тюрьмы с изменившейся походкой, многое из тайного станет явным.

С другой стороны, он сейчас радоваться должен тому, что находится в армянской тюрьме. Вполне же мог оказаться и в азербайджанской. Например, если бы находился после завершения антитеррористических мероприятий азербайджанской армии в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Вполне же мог иметь место такой сценарий, находись Тоноян на свободе.

Так что, он должен благодарить действующего армянского премьер-министра Никола Пашиняна за то, что испытывает невыносимую боль сидя в ереванской, а не бакинской темнице. С другой стороны, даже сидя в армянских застенках, он находится в курсе последних событий, высказать свое мнение о которых бывший армянский МО и решил в своем обращении.

Он врет, это его привычное состояние, когда пишет про "похищение" Рубена Варданяна, Давида Манукяна, Левы Мнацаканяна. Их никто не похищал, их задержали. Как задерживают всех террористов и военных преступников в разных странах мира. Ровно также задержали и Давида Бабаяна, которого Тоноян не возвел, сидя в ереванской тюрьме, в ранг армянского генерала, но который также совершил кучу преступлений.

Напомню, что гражданину Армении Рубену Варданяну предъявлено обвинение по трём статьям УК Азербайджана - финансирование терроризма, участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону и незаконное пересечение государственной границы. Идем далее и видим, что Манукян Давит Азати 1971 года рождения совершил действия в соответствии со статьями 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм, совершенный организованной группой), 228.3 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств), 279.3 (создание вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Мнацаканян Лева Генрихович, родившийся в 1965 году в Ходжавендском районе Азербайджанской Республики, который в 2015-2018 годах работал "министром обороны" сепаратистского режима, а также являлся членом незаконной вооруженной группировки, действовавшей на территории Азербайджанской Республики, вместе с лицами, с которыми он вступил в преступный сговор, 8 мая 2002 года взял в плен Мамедова Ильхама Юсиф оглу и других азербайджанцев на территории села Алханлы Физулинского района. Пленные подвергались многочисленным пыткам в расположенной в городе Физули воинской части.

А в отношение Давида Бабаяна было возбуждено уголовное дело по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны), 32.3, 114.1 (вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных операциях), 32.3, 116.0.1, 32.3, 116.0.6, 32.3, 116.0.7, 32.3, 116.0.8, 32.3, 116.0.9, 32.3, 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 117.2-й (бездействие или отдача преступных приказов во время вооруженного конфликта), 32.3, 214.2.1, 32.3, 214.2.3, 32.3, 214.2.4 (организация терроризма), 283.2.1, 283.2.3 (разжигания национальной вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Все более, чем серьезно, конкретно, обосновано. И глубина боли Тонояна никак не поможет всем задержанным азербайджанской стороной. Нет, он может до посинения называть Варданяна порядочным человеком и армянским патриотом, а Манукяна и Мнацаканяна бравыми генералами, но одно не отметает другое - они совершили преступления против Азербайджана и понесут за них серьезные наказания.

И вот тут мы вспоминаем, что и сам Тоноян является тем самым персонажем, который должен сидеть рядом с теми, по ком плачет. Это ведь он был министром обороны Армении, который гордо заявлял о том, что новая война Азербайджаном завершится захватом новых наших земель. Соответственно, он может быть привлечен по статье 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало и ведение агрессивной войны).

Ему же можно предъявить обвинения по статье об угрозе суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. А также по статье за терроризм. Ведь это в бытность Тонояна главой МО РА наносились ракетные удары по мирным азербайджанским городам - Гяндже, Барде, Мингячевиру. Соответственно, именно он несет личную вину за гибель азербайджанских стариков, женщин, детей.

"Горькая ирония судьбы заключается в том, что, просидев два года в тюрьме по сфабрикованному уголовному делу, сегодня я пишу о своем школьном друге и соратниках, попавших в тюрьму враждебного правительства. Благодаря "усердию" всех ветвей отечественной власти я отрезан от возможности контактов с внешним миром и, к сожалению, не могу присоединиться к усилиям, предпринимаемым для освобождения всех заключенных", - обвиняет армянскую власть тот, кто был ее частью.

Обвиняет и обвиняет...Это их, Пашиняна и Тонояна личные разборки. А вот про Азербайджан ложь тиражировать не надо. Ведь, "горькая ирония судьбы" может закончиться тем, что он, выйдя на свободу в Армении, будет задержан азербайджанской стороной, привезен в Баку и предстанет перед судом по очень тяжким статьям. И тогда уже он будет испытывать совсем иную невыносимую боль. Моральную, естественно. И не факт, что такую же боль, по поводу его доставки в Баку, будет испытывать хоть кто-то в Армении.