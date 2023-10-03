Джейхун Байрамов встретился с гендиректором ИСЕСКО

3 октября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО, а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов, отметив, что с первых лет восстановления независимости, Азербайджан тесно сотрудничает с ИСЕСКО в области межкультурного диалога, борьбы с такими явлениями, как расовая дискриминация, исламофобия, в частности, выразил уверенность в том, что открытие в ближайшее время Регионального центра ИСЕСКО в нашей стране будет способствовать дальнейшему развитию отношений. С удовлетворением было отмечено, что город Шуша, колыбель культуры Азербайджана, известного во всем мире своей моделью мультикультурализма и толерантности, был выбран ИСЕСКО "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

Подробно проинформировав о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, миротворческих и созидательных усилиях Азербайджана, министр Джейхун Байрамов отметил, что наша страна предпринимает практические шаги по восстановлению разрушенного Арменией за период длившегося почти 30 лет конфликта религиозного и культурного наследия. Было подчеркнуто, что Азербайджан столкнулся с двойными стандартами, отмечена неприемлемость попыток придать религиозный оттенок конфликту, а также то, что подобные шаги не способствуют миру и стабильности в регионе.

Было отмечено, что, несмотря на все существующие трудности и вызовы, Азербайджан полон решимости продвигать повестку нормализации и мира с Арменией, а также процесс реинтеграции местных армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе. В частности, было сказано, что процесс вывода и разоружения незаконных армянских вооруженных формирований в регионе в результате проведенных антитеррористических мероприятий поспособствует усилиям по установлению мира и реинтеграции.

Генеральный директор Салим бин Мухаммед аль-Малик выразил удовлетворение визитом в Азербайджан, отметив, что в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялся полезный обмен мнениями. Было подчеркнуто, что ИСЕСКО заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном, а также отмечена важность дальнейших усилий по укреплению связей.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении МИД.