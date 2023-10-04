МИД России подтвердил информацию о встрече представителей США, Евросоюза и России по Карабаху

Министерство иностранных дел РФ подтвердило информацию о том, что в Стамбуле прошли переговоры высших должностных лиц США, Евросоюза и России в связи с ситуацией в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в Москве подтвердила, что представители США, Евросоюза и России проводили встречу в Стамбуле по Карабаху до начала в регионе антитеррористических мероприятий.

Как сообщают СМИ, США на этой встрече представлял старший советник Госдепа по переговорам на Кавказе Луи Боно, Европейский Союз - представитель в регионе Тойво Клаар, Россию - специальный посланник главы МИД РФ Игорь Ховаев.

М.Захарова отметила, что США и Евросоюз обратились к России с инициативой провести встречу. "Цель встречи была обозначена в ходе переговоров. Стороны обменялись точками зрения на ситуацию", - сказала дипломат, добавив, что встреча не была секретной, "это был рядовой обмен точками зрения".

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ также подчеркнула, что, если сейчас западные СМИ разыграют эту историю как провокацию, значит такова и была цель.

Отметим, что ранее европейское издание газеты Politico со ссылкой неназванного высокопоставленного дипломата и чиновников сообщило, что представители США, Евросоюза и России провели в Турции секретные переговоры по ситуации в Карабахе за несколько дней до начала локальных антитеррористических мероприятий.