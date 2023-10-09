Грузия хочет посредничать для примирения Азербайджана и Армении

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что его страна является единственной, к кому Армения и Азербайджан испытывают полное доверие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, он также отметил, что Тбилиси всегда предлагает зарубежным партнерам использовать Грузию как посредника, сообщают грузинские СМИ.

"Наша особенность проистекает из политики, которую Грузия проводит в отношении своих соседей на протяжении многих лет. Это то, что мы предлагаем нашим друзьям в Армении и Азербайджане для построения общего регионального доверия <...> В том числе, мы всегда предлагаем нашим зарубежным коллегам использовать Грузию в качестве посредника", - заявил Папуашвили.