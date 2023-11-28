Продление гуманитарного прекращения огня в Газе - весьма положительный факт - Руфиз Хафизоглу - ВИДЕО
Продление гуманитарного прекращения огня в Газе является весьма положительным фактом.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом в интервью телеканалу ARB 24 заявил заместитель директора АМИ Trend, руководитель медиаплатформы "Turkic.World", политолог Руфиз Хафизоглу.
По словам Р.Хафизоглу, о продлении гуманитарного прекращения огня еще на два дня объявил Катар, и это в очередной раз показывает, что официальная Доха имеет механизм связи с ХАМАС.
Политолог считает, что не исключено и повторное обострение конфликта.
"Израиль намерен достичь своих целей в Газе, но это не так просто, как кажется", - подчеркнул он.
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