Азербайджанская делегация участвует в третьей сессии Исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам

Делегация Азербайджанской Республики во главе с председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым принимает участие в третьей сессии программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), которая проходит в штаб-квартире программы в Найроби, столице Кении, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Государственный комитет градостроительства и архитектуры.

В рамках сессии обсуждается разработка международного документа-инструкции рекомендательного характера по "умным" городам по всему миру и реализация дорожных карт по разработке стратегического плана UN-Habitat на 2026-2029 годы.

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