Турция надеется, что азербайджано-армянские переговоры завершатся мирным соглашением

Турция надеется, что переговоры между Азербайджаном и Арменией завершатся мирным соглашением.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции.

Согласно информации, в ходе заседания были также затронуты вопросы, связанные с нормализацией отношений Турции с Арменией.

Было отмечено, что Турция поддержит все искренние усилия по установлению прочного мира, который будет способствовать процветанию всех стран региона, включая Армению.

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