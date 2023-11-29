https://news.day.az/politics/1618179.html Турция надеется, что азербайджано-армянские переговоры завершатся мирным соглашением
Турция надеется, что азербайджано-армянские переговоры завершатся мирным соглашением
Турция надеется, что переговоры между Азербайджаном и Арменией завершатся мирным соглашением.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции.
Согласно информации, в ходе заседания были также затронуты вопросы, связанные с нормализацией отношений Турции с Арменией.
Было отмечено, что Турция поддержит все искренние усилия по установлению прочного мира, который будет способствовать процветанию всех стран региона, включая Армению.
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