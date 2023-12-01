Новый вирус-мутант атакует Китай

Автор: Мехти Ахмедзаде

В конце ноября в СМИ стали появляться сообщения о вспышке новой инфекции в Китае, из-за которой переполнены пекинские больницы, а сам вирус быстро распространяется по Азии. Местные власти эту информацию не подтверждают, но у Всемирной Организации Здравохранения, учитывая сомнительное происхождение коронавируса, которое все еще остается предметом споров, есть определенные опасения.

Сперва в Сети появлялись некоторые слухи о том, что новый мутировавший вирус является неким супер сильным COVID-23, который пока называют просто атипичной пневмонией. Отмечается, что чаще всего заболевают дети, но и взрослые также могут стать жертвой инфекции. Утверждалось, что "в легких образуются то узелки" и "смертность от заболевания высока". По неподтвержденным данным болеют якобы миллионы.

В ВОЗ предполагают, что это связано с сезонными возбудителями, вызывающими пневмонию, а также отменой ограничений против COVID-19. Собственно годать долго не захотели и в Пекин был направлен официальный запрос эпидемиологической и клинической информации, а также о лабораторных результатах, доминирующих респираторных штаммах.

В четверг данные предоставили. Вспышка вызвана главным образом бактерией Mycoplasma pneumoniae. Ее циркуляцию заметили еще в мае. С октября присоединились штаммы респираторно-синцитиального вируса человека, аденовируса, гриппа. Это произошло несколько раньше, чем обычно, и, видимо, связано с отменой ковидных ограничений.

Что-либо необычное китайские власти отрицают. Никаких новых патогенов не обнаружено. Рост заболеваемости не приведет к переполнению стационаров.

Mycoplasma pneumoniae, вызывающая детские пневмонии, поддается лечению антибиотиками. ВОЗ тем не менее рекомендует принять меры против распространения возбудителей: вакцинация, в том числе против гриппа и COVID-19, домашний режим при первых симптомах, соблюдение дистанции между людьми, маски в людных местах, проветривание помещений, почаще мыть руки.

Эксперты, тем временем, отмечают, что наблюдаемый подъем детских ОРВИ в Китае, вероятно, связан с волной обычных сезонных вирусных инфекций - РСВ, грипп, риновирус.

По их мнению, вспышка может быть следствием того, что люди стали больше общаться и контактировать друг с другом. Как и в случае с пандемией, ВОЗ вновь призвала жителей Китая соблюдать базовые меры предосторожности - делать прививки, носить маски и мыть руки.

Стоит ли опасаться Азербайджану?

Судя по последним данным, вторая пандемия из-за нового внезапного китайского вируса-мутанта не ожидается, но не стоит забывать, что ситуация с ковидом в мире до сих пор остается актуальной, а впереди новогодние праздники, что при несоблюдении превентивных мир может вызвать рост заболеваемости.

Первое заражение в Азербайджане было выявлено в феврале 2020 года. В результате предпринятых государством гибких мер ситуация была немедленно взята под контроль, предприняты принципиальные шаги по профилактике заболевания, обеспечению безопасности людей и его лечению. Благодаря успешной вакцинации и другим мерам нашему обществу удалось выйти из ситуации с наименьшими потерями. Сегодня в нашем обществе нет каких-либо широких ограничений, как это наблюдалось, к примеру, на Западе. Это лето многие провели, как говорится, "на ура" - на местных пляжах наблюдался бум, отели, рестораны и кафе не сидели без дела, а туризм в целом вышел в плюс после того самого "адского" периода пандемии. Осень также прошла спокойно.

На сегодняшний день в Азербайджане коронавирусом заражены лишь 37 человек. Опасений ждать, думаем, не стоит, ведь государство, как мы все видим по нашей повседневной жизни, предприняло все необходимые меры. Всего гражданам было введено более 14 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Но нужно быть готовыми ко всему, так как не стоит забывать, что за этот период пандемии в Азербайджане коронавирусом заразились более 830 тысяч человек, умерли более 10 тысяч, а после прохождения лечения выздоровели более 800 тысяч человек.

Те, кто подвергается высокому риску госпитализации, всегда должны продолжать защищать себя соответствующими мерами. Наступает зима, а это означает, что опасность еще впереди, поскольку число случаев заражения вирусом в холодные месяцы увеличивается в разы.

Поэтому меры по борьбе с вирусом, которые были приняты ранее в нашей стране, все еще актуальны. Поскольку значительная часть населения вакцинирована, в организме есть определенный иммунитет. Однако следует избегать мест с большим количеством людей, необходимо использовать различные средства гигиены, защитные маски, так как коронавирус постоянно мутирует, и появление новых штаммов всегда будет беспокоить мир.

Несмотря на то, что в мире ситуация накаляется, в Азербайджане все спокойно, так как предпринимаются огромные усилия со стороны государства, но и их будет недостаточно, если эти усилия не будут сопровождаться ответственным отношением граждан.

Наша страна показала, как делать правильный выбор и определять стратегию борьбы с пандемией, как в кратчайшие сроки развернуть полномасштабную деятельность, защитить собственное население, обеспечить себя - и других - вакцинами, и многое другое. В итоге, в той непростой ситуации, в которой оказался сегодняшний мир, даже самые богатые и развитые страны, могут брать с нас пример.

Можно сказать, что мы вернулись к повседневной жизни, как это было до пандемии, но по-любому важно не расслабляться. Мы всё еще должны приложить все усилия, особенно зимой, чтобы не дать вирусу возможность распространяться, как ранее.

Граждане должны проявить терпение, понимание, сознательность и солидарность друг с другом и с государством. Каждый из нас, независимо от своих личных интересов и взглядов, должен быть максимально ответственным и внимательным. Особенно учитывая, что сейчас сезон простуд и гриппа. А пока ситуация, связанная с коронавирусом, всегда находится в центре внимания.

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