https://news.day.az/society/1617691.html Названо число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за последнюю неделю - ФОТО
Названо число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за последнюю неделю - ФОТО
Обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) в Азербайджане за последнюю неделю.
Как сообщили Day.Az в понедельник в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю зафиксировано 17 новых случаев заражения.
14 человек, заразившихся COVID-19, выздоровели. Скончались 5 человек.
На данный момент в стране выявлено 834 152 случая заражения коронавирусом. 823 743 человека прошли лечение и выздоровели. В настоящее время насчитывается 37 активных больных. На сегодня умерли от коронавируса 10 372 человека.
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