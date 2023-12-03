Армяне-русофобы зарабатывают за счет России

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Антироссийская тусовка в Армении порой дает блогерам интересную пищу для размышлений.

Например, удивил один из соратников Никола Пашиняна и ярый русофоб Гагик Мелконян, который всегда громко обвиняет Россию в различных грехах и коварных планах против Еревана. Ему, например, принадлежат такие фразы, как "Лавров постоянно хочет вести нашу страну к погибели", "Армении нужно искать новых друзей" или "Россия не позволит нам подписать мирный договор с Азербайджаном".

Удивил Мелконян тем, что у него обнаружился крутой бизнес в России. И он не один такой. Есть и другие армянские депутаты и чиновники, активно выступающие против Москвы и одновременно имеющие в России бизнес.

Как это может быть? Очень просто - когда речь идет об армянах, возможно все, что угодно.

Гагик Мелконян имеет два отеля на черноморском побережье Краснодарского края. Сообщается, что бизнес идет в гору и семейство армянского депутата вместе с ним. Выходит, что соратник Пашиняна плюет в кормящую его руку. Что ж, вполне в стиле армянства.

Вообще, Мелконяна "связывает" с Россией многое. В Ростове-на-Дону кое-как окончил сельхозинститут, а после начала карабахского конфликта пристроился в армию. Вероятно, потому что армянская армия и оккупация давали хорошие возможности для грабежа и обогащения. При карабахском клане этот "агроном" получил безо всяких на то оснований звание генерал-лейтенанта. Он был одним из тех, кто обогатился за счет разграбления армии, а с приходом к власти Пашиняна переобулся в "демократа". На этом он только выиграл, получив мандат от правящей партии и сохранив все свои бизнесы в Армении и, что удивительно, в России.

Отметим, что в Армении Мелконян имеет образовательный бизнес, а его сын, владеющий одним из краснодарских отелей, недавно был назначен начальником уголовно-исполнительного учреждения "Ереван-Кентрон" министерства юстиции Армении. Сынок от папы не отстает. Однако с российским бизнесом Мелконянов в скором времени могут возникнуть большие проблемы. По некоторой информации, в России уже занимаются бизнесами, принадлежащими армянам. На том же черноморском побережье у армян начинают отбирать отельный бизнес, и не исключено, что под раздачу попадет и русофоб Гагик Мелконян.