Утвержден протокол между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как сообщает во вторник Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был вынесен на обсуждение проект закона об утверждении "Протокола о внесении дополнений и изменений в Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о безвизовых поездках граждан Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан от 18 июня 1997 года".

Согласно изменению, если продолжительность пребывания граждан стран-сторон соглашения на территории страны-участницы соглашения превышает 15 дней, необходимо будет пройти соответствующую государственную регистрацию.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!