В Баку проходит заседание по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня

В Баку проходит 15-е заседание по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны, заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с находящейся в нашей стране с официальным визитом турецкой делегацией во главе со Вторым начальником Генерального штаба Вооружённых Сил Турецкой Республики генералом армии Ирфаном Озсертом.

На встрече было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией благотворно влияют на военное сотрудничество. Подчеркивалось успешное продолжение двусторонних отношений. Была выражена уверенность в интенсификации совместных учений и обоюдных мероприятий. Стороны обстоятельно обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также военные и военно-технические вопросы.

От имени министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова генералу армии И.Озсерту была вручена медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в области военного сотрудничества".

Затем в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны приступило к работе заседание по военному диалогу высокого уровня с участием делегаций, возглавляемых сопредседателями.

15-е заседание по военному диалогу высокого уровня продлится до 8 декабря.

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