Утвержден календарный план внеочередных президентских выборов в Азербайджане

Утвержден календарный план основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Day.Az, решение об этом было принято на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по поводу внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Информацию об этом представила секретарь ЦИК Азербайджана Арифа Мухтарова.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля 2024 года.

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