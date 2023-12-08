https://news.day.az/politics/1620549.html Утвержден календарный план внеочередных президентских выборов в Азербайджане
Утвержден календарный план внеочередных президентских выборов в Азербайджане
Утвержден календарный план основных действий и мероприятий по проведению внеочередных президентских выборов в Азербайджане.
Как сообщает в пятницу Day.Az, решение об этом было принято на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по поводу внеочередных президентских выборов в Азербайджане.
Информацию об этом представила секретарь ЦИК Азербайджана Арифа Мухтарова.
Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля 2024 года.
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