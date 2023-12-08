Али Асадов подписал распоряжение в связи с Карабахским университетом

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение в целях обеспечения исполнения распоряжения №4182 Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 ноября 2023 года "О создании Карабахского университета", сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно документу, министерству юстиции Азербайджанской Республики по согласованию с министерством науки и образования, министерством экономики, министерством финансов Азербайджанской Республики и другими соответствующими государственными органами (государственными юридическими лицами), которые будут определены в процессе исполнения, поручено в двухмесячный срок представить Кабинету министров Азербайджанской Республики предложения по приведению нормативных правовых актов Кабинета министров в соответствие с распоряжением № 4182 Президента Азербайджанской Республики от 28 ноября 2023 года "О создании Карабахского университета".

Министерству науки и образования Азербайджанской Республики по согласованию с министерством юстиции, министерством экономики, министерством финансов Азербайджанской Республики и другими соответствующими государственными органами (государственными юридическими лицами), которые будут определены в процессе исполнения, поручено в месячный срок подготовить и представить в Кабинет министров Азербайджанской Республики проект устава университета.

Министерству финансов Азербайджанской Республики по согласованию с министерством науки и образования Азербайджанской Республики и другими соответствующими государственными органами (государственными юридическими лицами), которые будут определены в процессе исполнения, поручено в месячный срок представить Кабинету министров Азербайджанской Республики предложения по финансированию деятельности университета.

Государственному комитету по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики по согласованию с министерством экономики, министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и другими соответствующими государственными органами (государственными юридическими лицами), которые будут определены в процессе исполнения, поручено в месячный срок решить вопросы обеспечения университета земельным участком в городе Ханкенди и проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.

Министерству науки и образования Азербайджанской Республики по согласованию с министерством финансов Азербайджанской Республики, министерством экономики Азербайджанской Республики и другими соответствующими государственными органами (государственными юридическими лицами), которые будут определены в процессе исполнения, поручено в месячный срок представить Кабинету министров предложения по вопросам обеспечения университета в городе Ханкенди учебным зданием и общежитием, спортивной площадкой и другими объектами инфраструктуры.

Центральным органам исполнительной власти поручено не позднее чем через три месяца в целях обеспечения исполнения распоряжения принять в пределах своей компетенции меры, вытекающие из задач нормотворчества, и представить в министерство юстиции Азербайджанской Республики свои нормативно-правовые акты или информацию об отсутствии предложений и при необходимости проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.

Министерству юстиции Азербайджанской Республики поручено обеспечить приведение нормативных правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с распоряжением, проинформировав об этом Кабинет министров Азербайджанской Республики в четырехмесячный срок.

Исполнение частей 1, 6 и 7 настоящего распоряжения возлагается на отдел права и законодательства аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики, 2 и 5 - на отдел гуманитарных вопросов, 3 - на отдел экономики, 4 - на отдел по аграрным вопросам и вопросам экологии.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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